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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Tali Yola Uçması Sonucu Sürücü Yaralandı

Bolu'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tali yola uçarak takla attı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.