Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil İki Ağacı Devirdi, 2 Kişi Yaralandı

Bolu'da Karacaağaç-Bahçeköy grup bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil iki ağacı devirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da Karacaağaç-Bahçeköy grup bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil iki ağacı devirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacaağaç-Bahçeköy grup bağlantı yolunda Yazıören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacaağaç-Bahçeköy grup bağlantı yolunda seyreden Şemsi Ö. idaresindeki 14 DF 696 plakalı otomobil, Yazıören köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan 2 ağacı devirerek kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen kazada sürücü Şemsi Ö. ve yanında yolcu konumunda bulunan Emir T. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralıları çıkarttı. Ambulansa götürülerek ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU