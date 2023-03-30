Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bolu'da kaza mı oldu? SON DAKİKA! Bolu'da trafik kazası son durum! Bolu'da zincirleme kaza!

Bolu'da kaza mı oldu? SON DAKİKA! Bolu'da trafik kazası son durum! Bolu'da zincirleme kaza!

Gündem Haberleri

Öğleden sonra, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri ile Çaydurt gişeleri arasında kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre otomobil, otobüs, minibüs ve kamyondan oluşan toplam 54 araç kazaya karıştı. Bolu'da kaza mı oldu? Bolu'da zincirleme kaza hakkında detaylar...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar varAnadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Bolu'da kaza! Öğleden sonra, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri ile Çaydurt gişeleri arasında kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre otomobil, otobüs, minibüs ve kamyondan oluşan toplam 54 araç kazaya karıştı. Bolu'da kaza mı oldu? Bolu'da zincirleme kaza hakkında detaylar haberimizde...

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 54 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, otoyolun Ankara yönü tamamen ulaşıma kapandı.

Bolu'da kaza mı oldu? SON DAKİKA! Bolu'da trafik kazası son durum! Bolu'da zincirleme kaza!

Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine ekipler olay yerine gelirken, yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar yapılıyor.

İstanbul istikametinde de meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

Bolu'da kaza mı oldu? SON DAKİKA! Bolu'da trafik kazası son durum! Bolu'da zincirleme kaza!

Bolu'da kaza mı oldu? SON DAKİKA! Bolu'da trafik kazası son durum! Bolu'da zincirleme kaza!

Bolu'da kaza mı oldu? SON DAKİKA! Bolu'da trafik kazası son durum! Bolu'da zincirleme kaza!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Bolu 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title