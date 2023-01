Bolu'da kar var mı? Sorusu, ülke genelinde sıcaklıkların düşmesinin ardından gündeme geliyor ve Bolu'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Meteoroloji tarafından sağlanan tahminlere göre Bolu'da kar var mı? Bolu'da hava durumu nasıl, kar yağıyor mu? İşte detaylar.

BOLU'DA KAR VAR MI?

Önümüzdeki günler için Bolu ili için yapılan hava tahminleri aşağıda yer almakta olan grafikte bulunmaktadır. Buna göre Cumartesi günü için Bolu'da kar beklenmektedir.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklık rekorların kırılması sonrası özellikle İstanbul'da kara hasret kalan vatandaşlar ilk yağışın ne zaman gerçekleşeceğini merak ederken, konuya ilişkin uzmanlardan art arda açıklamalar geldi ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu yanıt buldu.

Profesör Dr. Orhan Şen, "Bugün Pazartesi Türkiye'de yağış yok. Rüzgar poyraza dönüyor sıcaklıklar 1-2 C azalarak hafta ortası ortalamaya dönecek. Yağış Perşembe günü gelecek batıda yağmur Anadolu'nun iç kesimlerinde karla karışık yağmur yapar" dedi. Şen, İstanbul'la ilgili, "Bugün İstanbul bulutlu ve yağış yok. Sıcaklık 14 C. Hafta içi 10 C ye kadar düşecek. Perşembe öğleden sonra yağmur var" bilgisini verdi.