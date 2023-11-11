Bolu'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde sürücü sıkıştı

Bolu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bolu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi Caddesi'nde seyreden Metin Ş. idaresindeki 14 AD 903 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BZ 900 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Metin Ş., otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU