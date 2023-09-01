Bolu'da el freni çekilmeyen otomobil dükkana çarptı

Bolu'da park edilen bir otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle geri gitmeye başladı ve önce başka bir otomobile, ardından bir kömürcü dükkanının camına çarparak durabildi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı.