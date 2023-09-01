Bolu'da El Freni Çekilmeyen Araç Dükana Daldı

Bolu'da el freni çekilmeyen bir araç, önce bir otomobile çarptı ardından bir dükkana daldı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

El frenini çekmeyi unuttuğu araç ortalığı birbirine kattı

El freni çekilmeyen otomobil, önce araca çarptı ardından dükkana daldı

BOLU - Bolu'da el freni çekilmeyen park halindeki bir araç. yokuştan aşağı hareket ederek önce bir otomobile çarptı ardından dükkana daldı.

Kaza, İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi'nde 14 ER 405 plakalı otomobilini park eden ve el frenini çekmeyi unutan İ.E. araçtan indi. Bir süre sonra park halindeki araç, yokuştan geriye doğru hareket etti. Yokuştan aşağı geri geri ilerleyen araç, cadde üzerinde akan trafikte B.S. yönetimindeki 14 BY 135 plakalı otomobile çarptı. El freni boşalan araç cadde üzerinde bulunan kömürcü dükkanına çarparak durabildi. Yoldan yaklaşık 500 santimetre alçakta bulunan dükkana uçan otomobil, dükkanla yol arasında sıkıştı. İlginç kazada, 14 BY 135 plakalı otomobilde ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin talebi üzerine araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.