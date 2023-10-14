Bolu'da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve detayları hakkında bilgi bekleniyor. Bolu'daki vatandaşlar, yaşanan sarsıntıyı merakla takip ediyor. Depremin merkez üssü ve olası hasarlar hakkında araştırmalar devam ediyor.

Bolu'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bolu kaç şiddetinde deprem oldu?

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BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bolu'da saat 17.07'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 7 km altında gerçekleşti.