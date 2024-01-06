Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Ocak Bolu'da nerede deprem oldu?

Bolu'da deprem mi oldu ve Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Bolu'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Ocak Bolu'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bolu'da gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayımlanan verilere göre deprem 4.2 büyüklüğünde ve 7.31 kilometre derinliğinde Bolu merkezli olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi ve birçok öğrenci dışarıya çıktı.

BOLU'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gece saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayımlanan verilere göre deprem 4.2 büyüklüğünde 7.31 kilometre derinliğinde Bolu merkezli deprem meydana geldiği öğrenildi. Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Şehir merkezinde ve yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı.