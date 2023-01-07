7 Ocak Cumartesi günü meydana gelen sarsıntılar, meydana getirdiği panik deneniyle Bolu'da deprem mi oldu? Sorusunu gündeme getirdi. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Az önce nerede deprem oldu? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bolu'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD deprem listesi!

Bolu'da deprem mi oldu? Sorusu, 7 Ocak Cumartesi günü gündemdekini yerini aldı. Meydana gelen sarsıntıya dair bilgileri araştıran vatandaşlar tarafından Son Dakika AFAD deprem listesi de araştırılıyor. 7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntıların verilerini sağlamakta olan AFAD'a göre Bolu'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD deprem listesi!

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından sağlanmakta olan verilere göre, 7 Ocak 2023 tarihinde Yeşilköy - Bolu merkezli olmak üzere 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden hissedildi ve paniğe sebep oldu.