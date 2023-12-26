Bolu'da Deprem mi oldu? 26 Aralık Bolu'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bolu deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bolu deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bolu deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bolu depremleri! 26 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.