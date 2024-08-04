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BOLU'DA DEPREM || Bolu'da deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

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BOLU'DA DEPREM || Bolu'da deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? Bolu'da yaşanan deprem vatandaşları tedirgin etti. Depremin ne zaman ve nerede olduğu merak konusu oldu. Bolu'da bu sabah meydana gelen depremlerle ilgili son bilgiler verildi. Saat 07.31'de Bolu merkeze bağlı Mesciçele köyü merkez üssü olan 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntının ardından, saat 07.34'te merkeze bağlı Çukurören köyünde 3,1 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedildi.

Bolu'da deprem mi oldu merak ediliyor. Depremin ne zaman ve nerede olduğu araştırılıyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremin etkilediği bölgelerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu ve acil yardım çağrılarına hızlı bir şekilde yanıt verileceği belirtildi.

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bolu'da saat 07.31'te 3,9 ve saat 07,34'te 3,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

BOLU'DA DEPREM || Bolu'da deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 07.31'de merkeze bağlı Mesciçele ve 07.34'te merkeze bağlı Çukurören köyleri merkez üssü olan 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde sarsıntıların yaşandığı bildirildi. Deprem dolayısıyla kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı aktarılan açıklamada, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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