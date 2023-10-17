Bolu'da D-100 Karayolu Abant Kavşağında Kaza: 3 Yaralı

Bolu'da D-100 Karayolu Abant kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da D-100 Karayolu Abant kavşağında, iki otomobilin çarpışması neticesinde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Abant kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünden Bolu istikametine giden Yusuf Tosun idaresindeki 54 EF 280 plakalı otomobil, kavşakta Hulusi Yaldız yönetimindeki 34 GGJ 102 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Orhan K., Abdullah G. ve Büşra Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU