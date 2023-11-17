Bolu'da Ayıya Çarpan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil boz ayıya çarptı. Ayı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ayıya çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, ayı ise öldü.
G.G'nin kullandığı 14 BS 953 plakalı otomobil, Mudurnu- Akyazı kara yolu Tosunlar köyü mevkiinde aniden yola çıkan boz ayıya çarptı.
Otomobilin çarptığı ayı öldü, aracın arka koltuğundaki kadın yolcu E.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil