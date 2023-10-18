Bolu'da Alkollü Sürücüden Kaza: 2 Araç Hasar Gördü

Bolu'da alkollü olduğu öğrenilen sürücü, park halindeki 2 araca çarparak takla attı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

2 araca çarptı, yolda yan yattı

BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde park halindeki 2 otomobile çarparak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucunda çıkardı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alpağut Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ü. yönetimindeki 14 AV 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Otomobil sürücüsü yan yatan otomobilde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için otomobilin ön camını kesti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü otomobilden çıkmayı reddetti. İkna edilen Hüseyin Ü., yarım saatlik çalışma sonucu otomobilden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.