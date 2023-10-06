Bolu D-100 Karayolunda Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
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Bolu D-100 karayolunda seyir halindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrasında sürücü aracını yol kenarında bırakarak, olay yerinden ayrıldı.
Bolu D-100 karayolunda seyir halindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrasında sürücü aracını yol kenarında bırakarak, olay yerinden ayrıldı.
Kaza, D-100 karayolu Paşaköyü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ACF 480 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, araç ise yol kenarına savruldu. Kaza sonrasında sürücünün aracını yol kenarında bırakarak, olay yerinden gittiği bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU