Bolu, Burdur, Bursa TOKİ başvurusu ne zaman, hangi bankaya yapılıyor? TOKİ ucuz konut başvuru şartları ne, 2+1, 3+1 evler kaç TL?

TOKİ sosyal konut projesinin ne zaman, nerelere yapılacağı merak ediliyor. Bolu, Burdur, Bursa TOKİ başvurusu ne zaman, hangi bankaya yatırılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan alt ve orta gelir grubundaki kişileri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ'nin 81 ilde yapacağı projeye ilişkin ayrıntıları açıkladı. Peki, Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut başvuru şartları ne, 2+1, 3+1 evler kaç TL? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ başvurusu ne zaman, hangi bankaya?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Yapılan açıklamaların ardından "TOKİ genç başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut yaş sınırı var mı, genç kontenjan sayısı belli oldu mu? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ başvurusu ne zaman, hangi bankaya?" soruları gündeme geldi. Peki, Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut başvuru şartları ne, 2+1, 3+1 evler kaç TL? İşte detaylar haberimizde...

BOLU, BURDUR, BURSA TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut başvurularına dair detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarıldı. Belirtilen koşulların sağlanması durumunda alt ve orta gelirli vatandaşların rahatlıkla başvuru yapabileceği proje için işlemlerin nereden yapılacağını merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerinden gerçekleştirilebilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak tanımlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında vatandaşa takdim edilecek olan 250 bin konut için başvuruların nasıl olduğunu merak edenler, başvuru ücretlerini de yoğun bir şekilde sorguluyor. 13 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından projeye dair yapılan açıklamalar kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan sosyal konutlardan satın almak isteyen vatandaşlar, projeye başvuru yaparken belirlenen miktarlarda ödemeler yapacak. Bu ödemeler, tüm konut tipleri için 500 TL olarak belirlenmiş durumda. İş yerleri için ise bu ücret 2 bin TL olacak.