Bolu Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan Bolu Belediyesi hangi partiden?

BOLU (Haberler.com) - Bolu Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Bolu BelediyeBaşkanı Tanju Özcan gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bolu Belediye kimdir? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partili?

BOLUBELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN KİMDİR

Bolu – 1973, Galip, Emine.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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