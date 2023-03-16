Bolu Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Bolu Belediyesi hangi parti?

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BOLU BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bolu Belediye Başkanı görevini Tanju Özcan yapmaktadır.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Bolu – 1973, Galip, Emine. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.