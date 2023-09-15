Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsünde Otomobil Yangını

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite'si kampüsünün B kapısı girişinde bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü durumu fark ederek aracı yolun kenarına park etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite'si kampüsünün B kapısı girişinde bir otomobil alev alev yandı.

Yangın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite'si kampüsünün B kapısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversitenin kampüsünden çıkış yapmak isteyen bir otomobilden önce dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü durumu fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Kısa süre içerisinde otomobilin motor kısmını alevler sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. - BOLU