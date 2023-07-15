Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda Otomobil Yangını

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan otoparkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. A.K'ye ait olan 31 L 9646 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucunda araçta geniş çapta hasar meydana geldi.