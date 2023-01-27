Bologna - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu? 27 Ocak Bologna - Spezia İtalya Serie A nereden izlenir?
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Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bologna - Spezia maçı oldu. Futbol severler Bologna - Spezia maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Bologna - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Bologna - Spezia İtalya Serie A maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Bologna - Spezia maçı hangi kanalda? Bologna - Spezia maçı nerede oynanacak? Bologna - Spezia maçının canlı izleme linki var mı? Bologna - Spezia hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?
Bologna - Spezia İtalya Serie A maçı 27 Ocak Cuma2023 tarihinde yani bugün 20:30 'da oynanacak.
Bologna - Spezia maçını Bilyoner TV ve S Sports Plus ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın başka kanallarda yayını bulunmamaktadır.
Maç, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.