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Bologna - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu? 27 Ocak Bologna - Spezia İtalya Serie A nereden izlenir?

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Bologna - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu? 27 Ocak Bologna - Spezia İtalya Serie A nereden izlenir?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bologna - Spezia maçı oldu. Futbol severler Bologna - Spezia maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Bologna - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Bologna - Spezia İtalya Serie A maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Bologna - Spezia maçı hangi kanalda? Bologna - Spezia maçı nerede oynanacak? Bologna - Spezia maçının canlı izleme linki var mı? Bologna - Spezia hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Bologna - Spezia İtalya Serie A maçı 27 Ocak Cuma2023 tarihinde yani bugün 20:30 'da oynanacak.

Bologna - Spezia maçını Bilyoner TV ve S Sports Plus ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın başka kanallarda yayını bulunmamaktadır.

Maç, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İtalya Serie A Gündem Spor Haberler

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