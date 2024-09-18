Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Bologna Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Bologna Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bologna Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor? İşte Bologna Shakhtar Donetsk maçı yayın bilgisi!

BOLOGNA SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna Shakhtar Donetsk maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Bologna Shakhtar Donetsk maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

BOLOGNA SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

BOLOGNA SHAKHTAR DONETSK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Bologna Shakhtar Donetsk maçı 11'leri henüz belli olmadı.

BOLOGNA SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bologna Shakhtar Donetsk maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.