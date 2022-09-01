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Bologna - Salernitana ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Bologna - Salernitana CANLI izleme linki var mı?

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Bologna - Salernitana ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Bologna - Salernitana CANLI izleme linki var mı?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Bologna - Salernitana bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bologna - Salernitana maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Bologna - Salernitana CANLI izleme linki var mı?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Bologna - Salernitana karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Bologna - Salernitana ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Bologna - Salernitana CANLI izleme linki var mı?

Bologna - Salernitana, Serie A maçı, 01-09-2022 Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.

Bologna - Salernitana maçı S Sport'tan yayınlanacak.

Bologna - Salernitana maçını Canlı izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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