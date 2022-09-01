Bologna - Salernitana ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Bologna - Salernitana CANLI izleme linki var mı?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Bologna - Salernitana bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bologna - Salernitana maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Bologna - Salernitana CANLI izleme linki var mı?