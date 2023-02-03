Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktıkları ve arabanın çıkışını engelledikleri iddiasıyla yargılanan sanıkların davası karara bağlandı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi davası nedir? Boğaziçi Üniversitesi davası ne oldu?

Boğaziçi Üniversitesi davası nedir? Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktıkları ve arabanın çıkışını engelledikleri iddiasıyla yargılanan sanıkların davası karara bağlandı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi davası nedir? Boğaziçi Üniversitesi davası ne oldu? İşte detaylar..

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DAVASI NEDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde gözaltına alınarak yargılanmalarına başlanan 14 sanığın davasında karar açıklandı. Mahkeme, tüm sanıkları 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, 1 sanığın 1 yıl 6 ay, 1 sanığın ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına karar verildi.

SAVUNMA YAPMADILAR

Duruşmada sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapıp yapmayacakları soruldu. Sanık avukatlarından biri, bu aşamada usulsüzlük olduğu gerekçesiyle savunma yapamayacaklarını söyledi. Hakim avukatlara yeniden esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapıp yapmayacaklarını sordu. Daha sonra aynı sanık avukatı duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarıldı, sonra da reddi hakim talebinde bulundu. Bu talep daha önce de reddedildiğinden aynı gerekçeyle mahkemece reddedildi.

MAHKEMEDE GERGİNLİK

O sırada hakim, aynı avukatın duruşma yeniden düzenini bozduğu gerekçesiyle dışarı çıkarılmasına hükmetti, avukat dışarı çıkmayınca salona güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri çağırıldı. O sırada izleyiciler de alkışlarla tepki gösterdi, mahkeme tarafından izleyicilerin de dışarı çıkarılmasına karar verildi.

CEZALAR AÇIKLANDI

Daha sonra hakim yeniden esasa ilişkin savunmaları sordu, avukatlar aynı şekilde yanıt verince hakim, sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmadıkları gerekçesiyle hükmü açıkladı.

Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkları 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplamda 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanık Ersin Berke Gök'ün 'kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, sanık Eftelya Koyuncu'nun ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, tüm sanıkları 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kara ulaşım araçlarını kaçırma' suçlarından suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beratlarına karar verildi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci 'mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın 'müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi. Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve tüm uyarılara rağmen şüpheli Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı.

25 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENMİŞTİ

İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde şüpheli Perit Özen'in, makam aracından şüpheli Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü. İddianamede, 14 şüphelinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevini yaptırmama için direnme' ile 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.