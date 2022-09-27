Boğaziçi Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Duyurunun ardından ise vatandaşlar merakla Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman? Sorusunu araştırdı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman yapılacak? Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman yapılacak? Sorusu şuanda ülke gündeminde yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. . Duyurunun ardından ise vatandaşlar merakla Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman? Sorusunu araştırdı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman yapılacak? Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alımı başvuru nasıl yapılır?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 140 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

*İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması,

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,

*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

*Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

6. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir. Sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi ve bilgi eksikliği olmaması, ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

7. SGK Hizmet Dökümü

8. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek).

*Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler.

*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak olan sınavın şekli ile ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle;

İLAN NO UNVAN MEZUNİYET DURUMU/ KPSS PUAN

TÜRÜ ADET ARANAN NİTELİKLER

Başvuru No:1 Büro Personeli Lisans P3 20 * Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Başvuru No:2 Büro Personeli Ön Lisans P93 2 * Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

* Office programları (word,excel,powerpoint vb.)eğitim sertifikasına sahip olmak.

* ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi sertifikasına sahip olmak.

* Çağrı merkezi eğitim sertifikasına sahip olmak.

* En az 3 yıl tecrübesi olmak.

Başvuru No:3 Büro Personeli Ön Lisans P93 5 * Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

* Cinsiyeti Kadın olmak

Başvuru No:4 Büro Personeli Ön Lisans P93 5 * Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

* Cinsiyeti Erkek olmak

Başvuru No:5 Büro Personeli Ortaöğretim P94 2 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

* E sınıfı ehliyet sahibi olmak(2016 dan sonra ehliyet alanlar için D sınıfı ehliyet sahibi olmak)

Başvuru No:6 Büro Personeli Ön Lisans P93 6 * Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

* Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.

* Bu kapsamda istihdam edilecekler Danışma ve Resepsiyon görevlisi olarak çalıştırılacaktır.

* Cinsiyeti erkek olmak

Başvuru No:7 Büro Personeli Ön Lisans P93 1 * Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

* Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.

* Bu kapsamda istihdam edilecekler Danışma ve Resepsiyon görevlisi olarak çalıştırılacaktır.

* Cinsiyeti kadın olmak.

Başvuru No:8 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lisans P3 5 * Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

* Boyu 165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* Cinsiyeti erkek olmak.

Başvuru No:9 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lisans P3 2 * Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

* Boyu 155 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* Cinsiyeti kadın olmak.

Başvuru No:10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans P93 5 * Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

* Boyu 155 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak.

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* Cinsiyeti kadın olmak.

Başvuru No:11 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans P93 10 * Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

* Boyu 165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* Cinsiyeti erkek olmak

Başvuru No:12 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim P94 3 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun Olmak.

* Boyu 155 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* Cinsiyeti kadın olmak.

Başvuru No:13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim P94 5 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun Olmak.

* Boyu 165cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* Cinsiyeti erkek olmak.

Başvuru No:14 Şoför Ortaöğretim P94 1 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. İş makinaları kullanımında tecrübe sahibi olmak.

* E sınıfı ehliyet sahibi olmak(2016 dan sonra ehliyet alanlar için D

sınıfı ehliyet sahibi olmak)

Başvuru No:15 Destek Personeli/ Temizlik Personeli Ortaöğretim P94 20 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

* Cinsiyeti kadın olmak.

Başvuru No:16 Destek Personeli/ Temizlik Personeli Ortaöğretim P94 40 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

* Cinsiyeti erkek olmak.

Başvuru No:17 Destek Personeli/ Bahçıvan Ortaöğretim P94 8 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

* Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

* Erkek olmak.

* Üniversitemiz Rektörlüğü'ne bağlı tüm kampüs ve yerleşkelerinin çevre düzenlemesi, yeşil alanlarının bakımı, budama, sulama ve çim biçme gibi peyzaj işlerini yürütmek üzere çalıştırılacaktır.