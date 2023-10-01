"15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?" Merak ediliyor. Tour of İstanbul, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 1 Ekim'de trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Peki, Boğaziçi Köprüsü neden kapalı? İşte detaylar…

Boğaziçi Köprüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?

Tour Of İstanbul, 4. günündeki Halk Turu ise tüm halka açık olarak düzenleniyor. İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek olan "Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları," yol kapanmaları ve alternatif güzergahlar merak ediliyor. Peki, Boğaziçi Köprüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak? İşte detaylar…

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın "Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları" programı sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

01.10.2023 Pazar günü saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar:

İshakpaşa Caddesi

Şadırvan Sokak

Ağırkapı Caddesi

Sahil Keneddy Caddesi

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sirkeci istikameti)

Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti)

Alternatif Güzergahlar

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Balat İstikameti)

Cemil Birsel Caddesi

01.10.2023 Pazar günü saat 08.30'dan itibaren kapatılacak yollar



Kemeraltı Caddesi (Beşiktaş istikameti)

Meclis-i Mebusan Caddesi (Beşiktaş istikameti)

Dolmabahçe Caddesi (Beşiktaş istikameti)

Beşiktaş Caddesi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)

Barbaros Bulvarı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)

Alternatif Güzergahlar

Atatürk Köprüsü

Refik Saydam Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Turabi Baba Caddesi

Bahriye Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı

TEM Otoyolu Bağlantı yolları

Büyükdere Caddesi

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Güney Zincirlikuyu Ayrımı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti)

01.10.2023 Pazar günü saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar



Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Uzunçayır Fenerbahçe Stadyumu önünden (Kadıköy istikameti)

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi

Turgut Özal Bulvarı (Kadıköy Bağdat Caddesi istikameti)

Alternatif Güzergahlar

Üsküdar istikameti kullanımı için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolundan Kadıköy istikameti kullanımı için Göztepe Köprüsü

Taşköprü, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu, Bağdat Caddeleri ve Çetin Emeç, Turgut Özal Bulvarları için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolu

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