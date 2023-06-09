Boğazlar, ticaret ve deniz taşımacılığı için stratejik öneme sahip su yollarıdır. Özellikle İstanbul Boğazı, Doğu ile Batı arasında önemli bir geçiş noktası olarak bilinir. Peki, Boğazdan geçen gemilerden ücret alınıyor mu? Boğazdan geçen gemiler ücret ödüyor mu, ne kadar ödüyor?

Birçok kişi ve işletme, gemilerin Boğazlardan geçerken herhangi bir ücret ödeyip ödemediğini merak etmektedir. Bu nedenle bu haberimiz içerisinde Boğazdan geçen gemilerden ücret alınıyor mu? Sorusu başta olmak üzere Boğazdan geçen gemiler hakkında merak edilen detayları yanıtlayacağız. Peki, Boğazdan geçen gemilerden ücret alınıyor mu? Boğazdan geçen gemiler ücret ödüyor mu, ne kadar ödüyor?

BOĞAZDAN GEÇEN GEMİLERDEN ÜCRET ALINIYOR MU?

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınmaktadır. Bu ücretlerin hesaplanmasında, 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen "Altın Frank" biriminin esas alınması gerekiyor. Buna göre belirlenen ücretin ödenmesi halinde gemiler boğazdan geçiş yapabiliyor. Boğazlardan geçişlerle ilgili ücretlendirme konusu, uluslararası hukuk ve sözleşmelere tabidir. Uluslararası deniz ticaretinin ve çevresel korumanın önemi arttıkça, Boğazlardan geçişlerle ilgili düzenlemelerin yeniden değerlendirilebileceği görülebilir.