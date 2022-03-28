Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerinin mayına müdahaleye başladığını bildirmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda eski tip bir mayın bulunmuş, Boğaz kısa süreliğine gemi trafiğine kapatılmıştı. Boğazdaki mayınlar ne oldu? Karadeniz'deki mayınlar etkisiz hale getirildi mi?

BOĞAZDAKİ MAYINLAR NE OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yetkililerin yaptığı son dakika açıklamasına göre, İğneada açıklarından tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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