Boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısı nasıl tedavi edilir?

Kış mevsiminin gelmesiyle günlük yaşamda sık sık farklı nedenlerden kaynaklanabilen kalıcı boğaz ağrısı, gırtlak kanseri gibi ciddi sağlık sorunları bireylerde görünüyor.Viral enfeksiyonların kalıcı hasar bıraktığı boğazda geçmeyen ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar kuru öksürüğe neden olur. Nefes almayı bile güçleştiren boğaz ağrısının tedavisi nedir? Boğaza ağrısı neden olur? Boğaz Ağrısı ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl tedavi edilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kış mevsiminin gelmesiyle günlük yaşamda sık sıkfarklı nedenlerden kaynaklanabilen kalıcı boğaz ağrısı, gırtlak kanseri gibi ciddi sağlık sorunları bireylerde görünüyor. Peki ,Boğaz ağrısı nedir, nasıl geçer? Boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde...

Sigara dumanını ve kirli, dumanlı havayı solumak da boğaz ağrısına neden olabilir. Bu, mukoza zarını tahriş eder, mukoza zarının iltihaplanmasına neden olabilir ve ortaya çıkan boğaz ağrısı kalıcı olur.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı; adından da anlaşılabileceği boğazda görülen ağrı, kuruluk ve yanma gibi problemleri kapsayan bir sağlık sorunudur. Boğaz ağrısı çok sayıda hastalık tarafından tetiklenen bir semptom olarak karşımıza çıkar. Ayrıca başlı başına sadece boğazda kaynaklanan sorunlardan dolayı da boğaz ağrısı görülebilir. Dolayısıyla boğaz ağrısı oldukça sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. Doğası itibarıyla boğaz ağrılarının önemli bir kısmı dışarıdan kaynaklanan enfeksiyonlardan, kuru havadan, bakterilerden ya da bazı virüslerden kaynaklanabilmektedir.

Günümüzde de içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde "covid boğaz ağrısı" ilişkisi kurulmuştur. Bu şekilde hastalığa ek bir semptom olarak ortaya çıkan boğaz ağrıları genellikle altta yatan hastalık iyileştikten sonra normale dönme eğilimi gösterirler. Yine de bu durum kişinin yaşam kalitesini düşürür. Zira kişi yutkunurken boğaz ağrısı yaşayabilir, yemek yemekte zorlanabilir ya da konuşurken sesinin sıra dışı çıktığını düşünerek rahatsız olabilir.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Birçok hastalık boğaz ağrısına yol açabilir. Ayrıca çok fazla yüksek sesle konuşmak ya da kuru hava gibi faktörler de kişinin bu ağrıyı yaşamasına sebep olabilir. Nitekim, genel olarak boğaz ağrısının ortaya çıkmasında rol alan en önemli unsur viral enfeksiyonlardır. Boğaz ağrısı nedenleri ise genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Soğuk algınlığı (ya da nezle)

Grip, influenza olarak bilinen virüsün birçok farklı varyasyonu

Halk arasında öpücük hastalığı olarak da bilinen "enfeksiyöz mononükleoz" hastalığı

Kızamık

Suçiçeği

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve kendisini sert öksürüklerle belli eden "Krup" hastalığı

Kabakulak hastalığı

CMV virüsü

Bakteriyel enfeksiyonlar sebebiyle de boğazda ağrı hissi ortaya çıkabilir. Bunlar arasındaki en yaygın bakteri türü ise Streptococcus pyogenes olarak da bilinen A grubu streptokoktur. Söz konusu bakteri strep boğaz enfeksiyonuna sebep olur. Bakteriyel enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkan ağrılarda genelde boğazda ve bademcikte beyaz renkli irin tipinde lekeler görülür. Ayrıca bunlar viral enfeksiyonlara kıyasla daha zor geçer ve kişinin ilaç kullanması gerekebilir.

Çeşitli alerjik reaksiyonlar sonucunda boğaz ağrısı görülebilir. Bu durumun asıl sebebi, alerjen madde ile karşılaşıldığı durumda vücudun bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesidir. Bu tepki sonucunda cilt kızarıklığı, göz sulanması, baş ağrısı ve benzeri birçok belirti ortaya çıkabilirken aynı zamanda boğazın tahriş olması da söz konusu olabilmektedir.

Boğaz ağrısına yol açan bir diğer faktör ise postnazal mukus damlamasıdır. Bu durum aslında burundan gelen fazla mukus salgısının boğazın arkasına damlaması olarak açıklanabilir. Sonuç olarak kişinin boğazı tahriş olur ve ağrımaya başlar. Bu durumun ortaya çıkmasında genellikle ani mevsim değişimi, kuru hava, aşırı baharatlı yiyecek tüketimi ya da septum deviasyonu gibi faktörler rol oynar. Kişide ek belirti olarak yüksek ateş görülmez. Ancak ağızda kötü bir koku ortaya çıkar. Kişi sürekli yutkunmak isteyebilir ve fazladan mukus üretimi sonucunda midede mukus birikimi görülebilir. Bu durum da kişinin mide bulantısı yaşamasına sebep olur.

Güncel olarak bakıldığında ise; boğaz ağrısı Covid (koronavirüs) salgını sırasında de oldukça sık rastlanan bir semptom olduğu bilinmektedir. Salgının ilk dönemlerinde en yaygın semptomlardan birisi olarak bilinen bu durum, güncel veriler ışığında Covid -19 hastalarının yaklaşık %6 ila 14'lük bir kesiminde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu boğaz ağrısı sürekli devam etmez ve kişi hastalıktan kurtulduktan sonra boğazında herhangi bir acı hissetmez.

Bu duruma yol açan sebeplerden bir diğeri ise hava kuruluğudur. Özellikle düşük nem seviyesine sahip olan ortamlar boğazda kaşıntıya ve kuruluğa yol açabilir. Bununla birlikte kronik burun tıkanıklığı durumuna sahip olan kişiler de rahatlamak için genelde ağızlarından nefes alırlar. Bu da boğaz kuruluğuna ve sonuç olarak boğazda ağrıya yol açan faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkar.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısını doktora gitmeye gerek kalmadan çözmeye çalışan birçok kişi "Evde boğaz ağrısı nasıl geçer?" sorusunu sormaktadır. Boğaz ağrısı sorununu azaltmak amacıyla kişinin bireysel olarak uygulayabileceği yöntemler bulunmaktadır. Ağrının bakteriyel ya da kronik bir hal almadığı durumlarda genelde bu yöntemler işe yarayıp ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini sağlar. Bu yöntemler şu şekildedir:

Baharatlı yiyecekler boğaz ağrısının daha da kötüleşmesine yol açabilir. Dolayısıyla ağrılı süre boyunca bu tür yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

Kişi bol miktarda su tüketmelidir. Ancak bu noktada içilen suyun ya da diğer sıvıların aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olmaması gerekir. Zira iki durumda da kişinin boğazı bundan kötü etkilenebilir. İdeal olan ise sıvıları ılık bir şekilde tüketmektir.

Kişinin kuru havadan uzak durması ve boğazını mümkün olduğunca nemli tutması gerekir.

Boğazın mümkün olabildiğince ılık tutulması oldukça önemlidir. Aşırı sıcak olmayan bir havlu ya da su torbası bu durumda işinize yarayabilir.

Ilık suyla tuzlu gargara yapmak boğazdaki kaşıntı ve kuruluk hissini hafifletebilir.

BOĞAZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?