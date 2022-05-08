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Boğa güreşleri nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Nejdet Yılmaz - Genel
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Boğa güreşleri nefes kesti Erzurum'un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi'nde düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti.

Boğa güreşleri nefes kesti

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi'nde düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini boğa güreşleri kıran kırana geçti. Güreşler izleyenleri coşturdu. İki gün sürecek olan boğa güreşleri binlerce insanın katılımıyla büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oluyor.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Çamlıkaya Muhtarı Ahmet Karaman eşliğinde düzenlenen festival geç saatlere kadar sürdü. Sanatçılar Nuray Çiftçi ve Hakan yaralı ile birlikte vatandaşlar halay çekip doyasıya eğlendi.

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Genel

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