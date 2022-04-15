Boğa burcu hangi element? Burç elementleri: Boğa hava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler?

Boğa burcu hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Boğa hangi element? Boğa hava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...

BOĞA BURCU HANGİ ELEMENT?

Boğa burcu toprak elementi grubundadır.

İlkbahar – Hava – İkizler, Terazi, Kova

Yaz – Ateş – Koç, Aslan, Yay

Sonbahar – Toprak – Boğa, Başak, Oğlak

Kış – Su – Yengeç, Akrep, Balık

TOPRAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Toprak burçları güvenliği bir öncelik haline getirir ve gereksiz riskler almaktan kaçınır.

Toprak burçları genellikle yaptıkları her şeyde son derece güçlü bir görev ve sorumluluk duygusu hissederler.

Onlara zodyakın kurucuları denirçünkü harika bir şey yaratmak için kolları sıvamaktan ve ellerini kirletmekten korkmazlar.

Toprak burçları sadece bir hiç için çalışmazlar… Rahat bir yaşam için çalışıyorlar ve oraya varana kadar durmayacaklar.

İnatçıve değişime karşı temkinliolabilirler.

Tıpkı 1000 yaşındaki bir Meşe ağacı gibi, toprak burçlarının hepsinin ayakları yere sağlam basar.

Boğa, Başak ve Oğlak burcunun yapmayacağı bir şey varsa, hayallerini gerçekleştirme yolunda sinir bozucu küçük bir aksilik veya engelinçıkmasına izin vermektir.