Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in paylaştığı Netflix yapımı 'Boğa Boğa' filminden ilk fragman yayınlandı. Filmin yönetmenliğini Onur Saylak, senaristliğini de Hakan Günday üstleniyor. Filmi bekleyenler ise Boğa Boğa filmi konusu ne, oyuncuları kim? Boğa Boğa ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrolünü paylaştığı "Boğa Boğa" filminin ilk fragmanı yayınlandı. Sevilen oyuncuların başrolünde yer aldığı filmin detayları ise merak edildi. Film severler arama motorlarında Boğa Boğa filmi konusu ne, oyuncuları kim? Boğa Boğa ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

BOĞA BOĞA FİLMİ KONUSU NE?

Film, İstanbullu çift Yalın ( Kıvanç Tatlıtuğ ) ve Beyza'nın (Funda Eryiğit) yeni bir hayata başlamak üzere Assos'ta bir köye taşınmasıyla başlıyor. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın'a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti artar ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın'ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

BOĞA BOĞA FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrolünü paylaştığı "Boğa Boğa" filminin ilk fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan film, 21 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul'dan Assos'a taşınan bir çifti oynadığı filmin prömiyeri 42'nci İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan'da yapılacak. Film aynı zamanda festivalin ulusal yarışma bölümünde de yarışacak. Filmin merakla beklenen ilk fragmanı da yayınlandı. Netflix'te izleyiciyle buluşacak olan yapım 21 Nisan'da yayınlanacak.