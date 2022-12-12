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Boffin futbolu bıraktı mı? Kaleci Boffin futbolu ne zaman bırakacak?

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Boffin futbolu bıraktı mı? Kaleci Boffin futbolu ne zaman bırakacak?

Antalyaspor ile sözleşmesini yenileyen başarılı kaleci Boffin'in futbolu bırakma kararı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında Boffin futbolu bıraktı mı? Kaleci Boffin futbolu ne zaman bırakacak? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

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Ruud Boffin'in Antalyaspor ile 1 yıl daha sözleşme uzatması Antalyasporluları sevindirmişti fakat şimdi ise Belçikalı oyuncunun futbolu bırakma kararı taraftarları üzdü. Peki, Boffin futbolu bıraktı mı? Kaleci Boffin futbolu ne zaman bırakacak? Detaylar haberimizde.

BOFFİN FUTBOLU BIRAKTI MI?

Antalyaspor ile sözleşme uzatan başarılı oyuncu Boffin'in futbolu bıraktığı ve Antalyaspor yönetimi ile fesh işlemlerinin detaylarını konuştuğu iddiaları mevcut. Henüz oyuncu ve takımdan resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ruud Boffin Futbol Gündem Spor Haberler

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