Boeing China, Çin'deki Uçak Kazasına Dair Açılan Soruşturmaya Yardım Etmeye Hazır Olduğunu Duyurdu - Haberler

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Boeing China, Çin'deki Uçak Kazasına Dair Açılan Soruşturmaya Yardım Etmeye Hazır Olduğunu Duyurdu

Xinhua - Genel
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Boeing China, Çin'deki Uçak Kazasına Dair Açılan Soruşturmaya Yardım Etmeye Hazır Olduğunu Duyurdu

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — ABD'deki Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile temas halinde olduğunu belirten Boeing China, teknik uzmanlarının soruşturmanın yürütülmesinde Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne yardım etmeye hazır olduğunu da ifade etti. İçinde 132 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi öğleden sonra düşmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den kalkan […]

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — ABD'deki Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile temas halinde olduğunu belirten Boeing China, teknik uzmanlarının soruşturmanın yürütülmesinde Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne yardım etmeye hazır olduğunu da ifade etti.

İçinde 132 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi öğleden sonra düşmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den kalkan ve Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, öğleden sonra saat 14.38'de Wuzhou şehrinde bulunan Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düşerek yangına yol açtı.

Xinhua / Genel

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