Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı CANLI izleme linki var mı?
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TFF 1 Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Bodrumspor- Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları futbol severler tarafından merak ediliyor. Bodrumspor - Yeni Malatyaspor CANLI izleme linki var mı? İşte Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçına dair tüm merak edilenler...
TFF 1. Lig'de Futbol heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Yeni Malatyaspor- Bodrumspor müsabakasına dair detayları merak ediyor. Peki ,Yeni Malatyaspor -Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor -Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor -Bodrumspor maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...
Ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor TFF 1 ligin ikinci devresinegalibiyetle başlayarak yukarıya tırmanmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip ligde 15 puanla 16.sırada bulunuyor. Ligde zirveyi hedefleyen Bodrumspor ise 32 puanı ile 5.sırada bulunuyor.
YENİ MALATYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçı 15 Ocak Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da naklen yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR- BODRUMSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?
TFF 1 ligde Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor arasında Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
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