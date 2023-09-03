Bodrumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Bodrumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bodrumspor - Ümraniyespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman?

3 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bodrumspor - Ümraniyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bodrumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bodrumspor - Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bodrumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman?

BANDIRMASPOR - ÜMRANIYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

3 Eylül Pazar günü oynanacak olan Bodrumspor - Ümraniyespor karşılaşması saat 17:00'da Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - ÜMRANIYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Ümraniyespor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.