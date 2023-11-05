Bodrumspor - Manisa FK maçı ne zaman? Bodrumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bodrumspor - Manisa FK maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Manisa FK maçı ne zaman?

05 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bodrumspor - Manisa FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bodrumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bodrumspor - Manisa FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bodrumspor- Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor- Manisa FK maçı ne zaman?

BODRUMSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Maçın başlama saati 13:30 olarak belirlenmiştir ve bu mücadele Muğla'nın Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BODRUMSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

05 Kasım 2023 Pazar günü, Bodrumspor ile Manisa FK arasındaki heyecan verici Trendyol 1. Lig futbol maçı, farklı kanallar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu müsabaka, Türk futboluna dair heyecanı artırmak için TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları tarafından sunulacak. TRT Spor kanalını Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz. Bein Sports 2'yi Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet platformlarından izleyebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edebilirsiniz.