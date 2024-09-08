Bodrumspor Manisa FK arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Bodrumspor Manisa FK CANLI izle! Bodrumspor Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

BODRUMSPOR MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor Manisa FK arasındaki Hazırlık maçı, yayın bilgisi bulunmuyor.

BODRUMSPOR MANİSA FKMAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrumspor Manisa FK Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Bodrumspor Manisa FK Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

BODRUMSPOR MANİSA FK NEREDE OYNANACAK?

BODRUMSPOR MANİSA Maçı Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.