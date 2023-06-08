Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bodrumspor, Göztepe ve Sakaryaspor'u mağlup ederek finale yükseldi. Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası Bodrumspor ile Pendikspor arasında Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Arama motorlarında ise Bodrumspor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı nerede oynanacak? soruları aratıldı.

Bodrumspor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı nerede oynanacak? soruları gündemde yer alıyor. Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasının, Akhisar Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Futbolseverler ise karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Bodrumspor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı nerede oynanacak?

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı Manisa'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, çeyrek finalin diğer ayağında Sakaryaspor'u 1-0 ile geçen Eyüpspor ile yarı finalde karşılaştı. Yarı finalin İstanbul'da oynanan ilk maçını Eyüpspor 1-0 kazandı. Bodrum'da oynanan rövanş maçında yeşil beyazlılar son dakikalarda bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 kazanıp finale yükseldi.

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports ekranlarında yayınlanacak.