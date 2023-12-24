Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı nerede oynanıyor?

24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bodrumspor - Göztepe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bodrumspor - Göztepe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bodrumspor- Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor- Göztepe maçı ne zaman?

BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor ile Göztepe arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 24 Aralık Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Maç, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol 1. Lig maçı, Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı canlı izlemek için aşağıdaki kanal ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:

TRT Spor:

Türksat Uydu: TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar

İnternet: Şifresiz olarak TRT Spor'u internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.

Bein Sports Max 1:

Türksat Uydu: Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar

İnternet: Şifreli olarak Bein Sports Max 1'i internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.

beIN Sports Tod TV:

Türksat Uydu: beIN Sports Tod TV, numaralı kanal

İnternet: Şifreli olarak beIN Sports Tod TV'yi internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.