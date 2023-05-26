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Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Bodrumspor - Göztepe maçı şifreli mi?

Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Bodrumspor - Göztepe maçı şifreli mi?

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Bugün oynanacak olan dikkat çeken maçlardan Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Sorusu, taraftarlar ve maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok sporseverin heyecanla beklemekte olduğu Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı şifreli mi, ücretsiz mi? Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman?

Bodrumspor- Göztepe maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sık sık merak edilen ve araştırılan konuların arasında Bodrumspor- Göztepe maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Ve Bodrumspor- Göztepe maçı şifreli mi, ücretsiz mi? Soruları da yer alıyor. Peki, Bodrumspor- Göztepe maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Bodrumspor- Göztepe maçı şifreli mi, ücretsiz mi? Bodrumspor- Göztepe maçı ne zaman?

Bodrumspor- Göztepe arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off maçı, 26 Mayıs Cuma günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Bugün oynanacak maç saat 17:00 başlayacak. Ayrıca Spor Toto 1. Lig Play-Off maçı, Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Bodrumspor- Göztepe karşılaşması, 26 Mayıs Cuma günü İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve maç saat 17:00 başlayacak.

Bodrumspor- Göztepe arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off maçı, Bein Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. Bodrumspor- Göztepe karşılaşması Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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