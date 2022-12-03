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Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? Maç hangi kanalda?

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Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? Maç hangi kanalda?

Futbolseverlerin en merak ettiği sorular arasında yer alan Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İki takımın kıyasıya yarışacağı mücadelede ne zaman olacak? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? Maç hangi kanalda?

Birçok taraftarın heyecanla beklediği maçlar arasında yer alan Bodrumspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının ne zaman başlayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Bodrumspor - Gençlerbirliği karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? Maç hangi kanalda?

Bodrumspor - Gençlerbirliği karşılaşması birçok taraftar tarafından heyecanla bekleniyor. Birçok kişi tarafından merak edilen maç, 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Spor Toto 1. Lig maçı, Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Spor Toto 1. Lig maçı, saat 13:30'da başlayacak.

3 Aralık Cumartesi oynanacak olan Bodrumspor - Gençlerbirliği karşılaşması, Bein Sports 2 kanalından ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. TRT Spor , Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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