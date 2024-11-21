Bodrumspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar merak konusu oldu.Bodrumspor, kendi sahasında güçlü bir taraftar desteğiyle oynarken Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Süper Lig'de dikkat çeken maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BODRUMSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Bodrumspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması 23 Kasım 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek.

BODRUMSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ile beIN Sports TOD TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.