Bodrumspor Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Bodrumspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Bodrumspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Bodrumspor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Galatasaray'ın Bodrumspor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Bodrumspor Galatasaray ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Bodrumspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Bodrumspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BODRUMSPOR GALATASARAY İLK 11

Bodrumspor Galatasaray ilk 11'leri belli oldu:

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Fredy, Taylan, Dimitrov, Gökdeniz, Samet, Puscas.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.

BODRUMSPOR GALATASARAY YEDEKLER

Galatasaray'ın Bodrumspor maçı yedekleri belli oldu:

Günay, Eyüp, Kerem, Berkan, Ziyech, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Efe

BODRUMSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BODRUMSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrumspor Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.