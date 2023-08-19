Bodrumspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bodrumspor - Erzurumspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Erzurumspor maçı ne zaman?

19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bodrumspor- Erzurumspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bodrumspor- Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bodrumspor- Erzurumspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bodrumspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Erzurumspor maçı ne zaman?

BODRUMSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Bodrumspor- Erzurumspor karşılaşması saat 17:00'de Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BODRUMSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor- Erzurumspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.