Normal şartlar altında 19 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı ertelendi mi? Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Bodrumspor - Ç. Rizespor maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Bodrumspor - Ç.Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı ertelendi mi? Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

BODRUMSPOR - Ç.RİZESPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Bodrumspor - Ç.Rizespor maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanmayacak.