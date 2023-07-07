Bodrum, Yatırımlarla Güçleniyor

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Bodrum'un değerine değer kattığını ve yeni bir atağa hazırlandığını belirtti. Bezci, Bodrum'un turizm potansiyelinin yükseldiğini ve yatırımcıların bu potansiyeli değerlendirdiğini söyledi.

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Türk rivierasının en popüler beldesi Bodrum'un; olağanüstü yatırımlarla her geçen yıl değerine değer kattığını, bölgenin bu yatırımlarla yeni ve çok güçlü bir atağa hazırlandığını belirtti.

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Efe Bezci, Türkiye'de turizm denilince ilk akla gelen bölgelerin başında Bodrum gelmesinin tesadüf olmadığını kaydetti.

Ege ve Akdeniz'in özelliklerini bünyesinde barındıran onlarca eşsiz koy, tertemiz denizi, doğası, yaz aylarını klima ortamına gerek kalmadan geçirebilen iklimsel özellikleri, çok zengin tarihin bu güzelliklerle bütünleştigi; eğlence, huzur her ortamın aynı anda yaşanabildiği bir lokasyonun elbette çok değerli olacağının altını çizen Efe Bezci, şunları kaydetti:

"Bodrum 10 yıl öncesine kadar bu kadar popüler değildi. Geçmişe baktığımızda İngiliz, Fransız, Alman, Rus vs. çok sayıda ülkeden binlerce kişinin bu bölgeyi keşfedip yazlık olarak kullandığını görüyoruz. Ülkemizde ise geçmişte genel olarak Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Neyzen Tevfik, Zeki Müren gibi sanat dünyasının duayenlerinin Bodrum'a gönül verenlerin başında geldiklerini görüyoruz.

Bodrum'daki huzur ikliminde kesinlikle bu sanatçıların izleri var. Bodrum kesinlikle bir tutku. Bodrum'un en büyük eksiği sahip olduğu güzelliklere yakışacak tesislerin az olması idi. Yatırımcılar olarak bu açığı hızla kapatmaya başladık."

Bezci, dünyadaki en gözde turizm merkezlerinden bile çok daha güzel projelere imza attıklarını kaydederek, "Küçükbük'te inşa ettiğimiz içinde modern mimarinin en güzel detaylarını olduğu villalarda, rezidanslara; Hilton oteli, dünyaca ünlü eğlence merkezlerine kadar çok sayıda zenginliği barındıran The Bo Viera projemizi ziyaret eden yabancı turizmciler tam puan veriyor, Bodrum'un çok doğru hamlelerle yeniden kurgulandığını söylüyorlar.

Bodrum yeni ve çok güçlü bir atağa hazırlanıyor. Gelecekte çok daha değerli, dünya sosyetenin daha fazla ilgi gösterdiği, sadece ülkemizde değil dünyada turizm denince ilk akla gelecek bölgelerden biri Bodrum olacak. Ünü Türk rivierasi ile sınırlı kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Efe Bezci, yatırımcılar olarak Bodrum'u dünya turizminde parmakla gösterilecek nadir bölgelerden biri yapmaya kararlı olduklarını, her projenin özenle hazırlandığının altını çizerek, "Beyaz evleri, masmavi denizi, daracık sokakları ve her köşesinde kendini gösteren tarihi ile insanları büyüleyen bu belde, bana göre günümüzdeki en değerli yatırım alanı.

Geçmişte orta düzey gelir grubundaki Avrupalıların ikinci adresi olan Bodrum, önümüzdeki yıllarda bu kez üst gelir grubundaki Avrupalıların ikinci adresleri olacak. Biz, BESA Holding olarak bu coğrafyada yatırımlarımıza devam etmeye kararlıyız." açıklamasını yaptı.