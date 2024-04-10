Bodrum sahillerinde bayram hareketliliği

MUĞLA - Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller hareketlenmeye başladı.

Bodrum sahillerinde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, öğle saatlerine doğru sahillere akın etmeye başladı. Bodrum Yarımadası'nın sahillerinde hareketlilik yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, Nisan ayında deniz, kum, güneş keyfi yaşadı. Kimi tatilciler de su sporları yaptı. Gümbet sahilinde köpeği ile birlikte denize giren Zilan Yıldız, "Biz bayramı köpeğimle birlikte kutluyoruz. Hava çok güzel. Herkese iyi bayramlar." dedi. Bodrum'da hafta boyunca en yüksek hava sıcaklıkları 27 - 28 derece dolaylarında olacak. İlçede hafta boyunca yağış beklenmiyor.