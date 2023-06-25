Üye Girişi
Haberler
Bodrum koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor

Bodrum koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor

Turizm Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylar, Kurban Bayramı öncesi lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Her yıl turizm sezonunda sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişiyi ağırlayan ilçede, koylarda milyon dolarlık yat hareketliliği yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış yaşanan Bodrum'da, mavi yolculuk rotalarında da yoğunluk arttı. Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylar, Kurban Bayramı öncesi lüks yatlara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl turizm sezonunda sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişiyi ağırlayan ilçede, koylarda milyon dolarlık yat hareketliliği yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış yaşanan Bodrum'da, mavi yolculuk rotalarında da yoğunluk arttı.

Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Turizm

Kurban Bayramı Bodrum Muğla Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title